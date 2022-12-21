Місце проведення Євро-2028 під знаком питання: в УЄФА розчаровані безвідповідальністю Британії

Уся Велика Британія (Англія, Шотландія, Уельс, Північна Ірландія) та Ірландія подали заявку на проведення головного європейського футбольного турніру ще на початку 2022 року. Та от потенційні господарі виявились ще не повністю готовими.

В УЄФА все більше розчаровуються у непідготовці спільної заявки Великої Британія та Ірландії на проведення Євро-2028. Країни ще не подали певних гарантій.

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Проблеми можливих хазяїнів Євро-2028

Потенційні господарі Євро-2028 були попереджені, що в УЄФА стурбовані у зв'язку із затримками з боку Великої Британії та Ірландії. Країни не подали попередніх гарантій щодо поліції, аеропортів, податкових пільг та лондонського футбольного стадіону "Тоттенгем Хотспур".

До слова, Велика Британія та Ірландія не єдині, хто бажають прийняти головний європейський турнір 2028 року. Самотню заявку на проведення турніру також подала Туреччина, яка уже підписала усі свої гарантії. Нахабності на подачу заявки проведення Євро-2028 вистачило і Росії. Та їх відразу поставили на місце, відхиливши їхню заявку, через повномасштабну війну на території України.

Євро-2024 пройде у Німеччині. Збірна України потрапила у складний квінтет, разом зі збірними Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти. Тільки дві кращі команди з п'яти, за підсумками кваліфікаційної групи, зможуть спробувати позмагатись за звання найсильнішої футбольної країни Європи.