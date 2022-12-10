Форвард збірної Нідерландів встановив рекорд ЧС: Вегхорст забив найпізніший гол плей-оф
Джерело:Opta
Команда Луї ван Гала була близька до порятунку в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу. Завдяки дублю Ваута Вергхорста гра перейшла в овертайм, а другий гол форварда потрапив в історію.
Гравець Бешикташа з'явився на полі на 78-й хвилині матчу. На той момент команда ван Гала програвала збірній Аргентини з рахунком 0:2.
Читайте також Мессі продовжує боротьбу: Аргентина вийшла у півфінал у найбільш яскравому матчі ЧС-2022 – відео
Рекорд Вегхорста
За час, який залишався до фінального свистка, Вегхорст скоротив відставання у рахунку, а на 90+11 хвилині відновив рівновагу в матчі.
Видео гола Вегхорста
Саме останній гол форварда став рекордним на чемпіонаті. За даними статистичного ресурса Opta, цей м'яч став найпізнішим у плей-оф чемпіонатів світу, починаючи з 1966 року.
Варто зазначити, що гол Вегхорста не побив рекорд найпізнішого голу в історії Мундіалів. Нагадаємо, що цей рекорд встановив Мехді Таремі у матчі збірних Англії та Ірану, забивши на 90+13 хвилині.
У підсумку Нідерланди поступилися Аргентині в серії пенальті (3:4). Свій одиннадцятиметровий удар Вегхорст виконав бездоганно.
Що відомо про Ваута Вегхорста
- 30-річний нападник виступає на правах оренди за турецький Бешикташ.
- Права на форварда належать англійському Бернлі.
- У складі збірної Нідерландів Ваут дебютував у 2018 році. За цей час він відіграв 19 матчів, забивши 5 голів.
- На ЧС-2022 форвард зіграв 4 матчі і забив два голи.