Вечір боксу Усика в Києві: дивитися онлайн-трансляцію

У суботу, 10 квітня, на WePlay Esports Arena в Києві відбудеться другий вечір професійного боксу від промоутерської компанії українського супертяжа Олександра Усика.
Стрімінговий сервіс DAZN проведе трансляцію для України. Початок – о 20:00
Дивіться також Усик кардинально змінив імідж і обстриг довге волосся: фото
У головному поєдинку шоу на ринг вийдуть українець Раміль Гаджієв і білорус Іван Мурашкін. У плеєрі нижче буде доступна пряма відеотрансляція шоу.
Вечір боксу Усика в Києві: онлайн-трансляція