Вечір боксу Усика в Києві: дивитися онлайн-трансляцію

10 квітня 2021 , 20:00
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Джерело:

24 канал

У суботу, 10 квітня, на WePlay Esports Arena в Києві відбудеться другий вечір професійного боксу від промоутерської компанії українського супертяжа Олександра Усика.

Стрімінговий сервіс DAZN проведе трансляцію для України. Початок – о 20:00

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У головному поєдинку шоу на ринг вийдуть українець Раміль Гаджієв і білорус Іван Мурашкін. У плеєрі нижче буде доступна пряма відеотрансляція шоу.

Вечір боксу Усика в Києві: онлайн-трансляція