Вдячний Онуфрію: Усик вкотре опублікував світлину з представником московського патріархату

Тим часом як в Україні котиться хвиля обурення функціонуванням православної церкви Московського патріархату, Олександр Усик висловлює слова вдячності Онуфрію. Боксер погоджується з думкою церковного діяча.

Українець розпочав підготовку до реваншу

Усик у своєму інстаграмі офіційно заявив про початок підготовки до реваншу проти Ентоні Джошуа. Також боксер згадав і про Московський патріархат.

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Усик озвучив свою позицію щодо агресії Росії, спираючись на слова свого духовного наставника – настоятеля Української православної церкви митрополита Онуфрія (Березовського).

Головним і першочерговим у моєму житті є Православна Віра. І це непросто данина традиції або зовнішня обрядовість. У вірі сенс мого життя, віра – це моє життя. Божа Воля визначила мені народитися в цей час, у цій прекрасній країні, яку я безмежно люблю, і бути вірним чадом Української Православної Церкви, – написав Усик.

Орієнтується на Онуфрія

Олександр запевняє, що в Україні відбувається повторення "Каїнового гріха", і через це спортсмена переповнюють почуття злості та ненависті. Тому він вирішив прийняти духовну настанову митрополита Онуфрія та приділити більше уваги молитві.

"Орієнтуюсь на Предстоятеля нашої Церкви Блаженнішого митрополита Онуфрія, який абсолютно ясно та зрозуміло дав оцінку всьому, що відбувається, назвавши речі своїми іменами. Ітак само беру за основу його духовне настанову, в якій він особливо зазначив, що зараз, у цей трагічний час, треба більше молитися", –зазначив боксер.



Боксер згадав свого духовного наставника / Фото з інстаграму спортсмена

Повний текст Усика

Дорогі брати та сестри!



Усіх вас вітаю зі Святом Благовіщення Пресвятої Богородиці!

І цього дня хотів би поділитися з вами звісткою.



Я приступив до безпосередньої підготовки до поєдинку.

У зв'язку з цим хотів би сказати кілька слів, якими завершив би всі коментарі та висловлювання, з мого боку, щодо військової агресії щодо нашої країни України.

Головним та першочерговим у моєму житті є Православна Віра. І це непросто данина традиції чи зовнішня обрядовість. У ВІРІ, сенс мого життя, ВІРА – це моє життя, тому що в Церкві Христовій, я бачу ЄДИНУ можливість спасіння своєї грішної душі та надію на життя вічне.



Божа Воля визначила мені народитись у цей час, у цій прекрасній країні, якою я безмежно люблю та бути вірним чадом Української Православної Церкви. Церкви, яка вчить мене любові до ближнього, захисту ближнього та смирення.



Разом з вами переживаючи всі хвилювання, думки та почуття, бачачи як сьогодні відбувається повторення Каїнового гріха, я розумію, що почуття злості та ненависті починає захоплювати мій розум, серце та душу. Тому орієнтуюсь на Предстоятеля нашої Церкви Блаженнішого митрополита Онуфрія, який абсолютно ясно і зрозуміло оцінив усе, що відбувається, назвавши речі своїми іменами. І так само, беру за основу, його духовне настанову, в якому він особливо зазначив, що зараз, у цей трагічний час, треба більше молитися.

Тому, починаючи підготовчий процес, йду в суто духовний, спортивний та ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОСТ!!!

Прошу ваших молитов і підтримки, щоб з максимальною віддачею підготуватися до поєдинку, щоб гідно виконати, життєвий спортивний послух, покладений на мене Богом, а через нього прославити нашу невдачу Україну та подарувати всім вам гарний поєдинок!



Все буде БОГ, все буде КОХАННЯ, все буде УКРАЇНА!