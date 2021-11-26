Шокував суперників

Між азербайджанським Карабахом та кіпрською Омонією був забитий, мабуть, найкрасивіший гол цього єврокубкового тижня.

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Ветеран забив на 90-й хвилині. Кіпріоти відібрали м'яч на власній половині, і сфера після серії єдиноборств опинилася в Хорді Гомеса. Іспанець без зайвих роздумів наважився пробити з центрального кола та заскочив зненацька Магомедалієва. Цей гол врятував для Омонії нічию.

Відео голу Гомеса (йде першим на відео)