Чи вдасться Монреаль Канадієнс здійснити неймовірний камбек після 0:3 у фіналі Кубка Стенлі

Вже в ніч на 6 липня в НХЛ може визначитися володар Кубка Стенлі. Монреаль Канадієнс та Тампа-Бей Лайнтінг зіграють четвертий матч фінальної серії. "Блискавки" близькі до перемоги, адже ведуть в серії 3:0.

Тампа-Бей є чинним володарем Кубка Стенлі. В минулому сезоні команда у фіналі обіграла Даллас з рахунком 4:2.

Натомість Монреаль став першою канадською командою за останні десять років, яка зуміла вийти в фінал Кубка Стенлі. Востаннє це вдавалося Ванкуверу у 2011 році. А перемогу клуби з Канади в турнірі востаннє святкували ще у 1993 році, коли це вдалося зробити саме Монреалю.

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Але повторити своє досягнення Канадієнс буде доволі складно. Адже рахунок в серії 0:3. Четвертий матч між командами відбудеться в ніч на 6 липня.

Важливо! У букмекерській компанії Favbet виставили коефіцієнт 27 на те, що Монреаль здійснить неймовірний камбек та виграє Кубок Стенлі. Для цього команді треба виграти чотири матчі поспіль.

В історії плей-офф НХЛ було зафіксовано лише чотири випадки, коли команди після такого вигравали серію. Хоча один з таких випадків – саме у фіналі, і зробила це канадська команда.

Торонто Мейпл Ліфс

Перший такий випадок було зафіксовано у 1942 році. І саме у фіналі. Торонто програвав 0:3 Детройту. І в четвертому матчі поступався 0:2 та 2:3. Та "клиновим листкам" вдалося зрівняти рахунок, а в овертаймі вирвати перемогу. Хоча сам матч відзначився скандальним суддівством, за що тренер Детройта Джек Адамс накинувся з кулаками на арбітра (і вдарив його в обличчя). Тренера Детройта було дискваліфіковано до кінця плей-офф, а в наступних матчах Торонто переміг 9:3, 3:0 та 3:1, здобувши Кубок Стенлі.

Нью-Йорк Айлендерс

Команда програвала Пітсбургу у чвертьфіналі. Але на четвертий матч тренер Ел Арбор вирішив провести заміну воротаря – замість Біллі Сміта на лід вийшов Гленн Реш. І це дало результат – чотири перемоги та вихід у фінал Східної конференції. Вже там "остров'яни" були близькими до того, щоб повторити це досягнення, адже програвали Філадельфії 0:3. І відігралися до 3:3. Але в сьомому матчі серії поступилися наступним володарям трофею.

Філадельфія Флаєрс

У 2010 році Філадельфія дійшла до фіналу Кубка Стенлі, хоча могла вилетіти ще у другому раунді. Адже програвала Бостону 0:3 в серії. Четвертий матч вдалося виграти лише в овертаймі. А в сьомому Філадельфія вже до 15-ї хвилини програвала 0:3. Та все ж зуміла виграти матч та вийти у фінал конференції, а згодом і у фінал Кубка Стенлі. Однак там команда програла.

Лос-Анджелес Кінгс

У 2014 році команда стала переможцем кубка Стенлі. Але теж почала вкрай невдало, у першому раунді поступаючись Сан-Хосе 0:3. При цьому перші два матчі були програні з розгромними рахунками. Та вже з третього матчу "королі" нав'язали боротьбу (хоч і програли), а далі вже виграли чотири матчі поспіль. Варто відзначити, що два наступні раунди Лос-Анджелес теж проходив, перемагаючи в серії 4:3. І лише у фіналі перемогли Нью-Йорк Рейнджерс з рахунком 4:1.

Чи є шанси в Монреаля відігратися в серії з Тампа-Бей та виграти Кубок Стенлі

Майже немає. Проти Канадієнс говорить як їх гра, так і статистика. Адже на чотири випадки перемоги в серії після трьох поразок в стартових матчах приходиться майже дві сотні випадків, коли команди не вигравали. І менше десяти, коли командам вдавалося зрівняти рахунок до 3:3, але теж у підсумку поступитися.

Блискавки просто знищили суперників у трьох попередніх матчах 5:1, 3:1 та 6:3. У кожному з цих матчів саме гравці Тампа-Бей першими відкривали рахунок. Монреаль же жодного разу не був попереду в рахунку у матчі.

Попри те, що матч відбудеться на домашньому майданчику канадського клубу, букмекери не дуже вірять в перемогу Монреаля. Favbet на перемогу Канадієнс виставив коефіцієнт 3,05 в основний час та 2,26 загалом. На Тампа-Бей – 2,14 та 1,67 відповідно.

На те, що "блискавки" вдруге поспіль виграють трофей ставки не приймаються. Коефіцієнт 27 – на перемогу в турнірі канадського клубу.