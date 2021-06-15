З Кримом і Донбасом: вболівальники зможуть побачити найбільшу футболку збірної України

Перед дебютною грою збірної України на Євро-2020 було вперше презентовано найбільшу футболку нашої команди в новому дизайні. Кожен вболівальник в Україні особисто зможе побачити футболку.

Футболка побуває на всіх стадіонах

Перед матчем Нідерланди – Україна було презентовано футболку "синьо-жовтих" у новому дизайні, де є карта нашої держави та гасло "Слава Україні".

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Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко заявив, що вболівальники України зможуть побачити футболку.

Поява на полі Йохан Кройфф Арени найбільшої футболки нашої збірної з новим дизайном була надзвичайно зворушливою. На формі таких розмірів було особливо гарно видно карту України з Кримом, Донецьком і Луганськом, яка так припала до душі всім нашим уболівальникам. Плануємо, що після Євро ця футболка побуває на всіх стадіонах України, де гратиме національна збірна,

– розповів президент УАФ.

Павелко анонсував появу для вболівальників шарфів із новим дизайном, на яких будуть великі емблеми національних збірних України та гасла "Слава Україні!", "Героям слава!"

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