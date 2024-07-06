Французький літак у вигляді труни: на матчі Євро-2024 вивісили антиукраїнський банер

Під час чвертьфінального поєдинку Євро-2024 Португалія – Франція вболівальники вивісили антиукраїнський банер. Він стосувався військової допомоги нашій державі.

Під час трансляції чвертьфінального матчу Євро-2024 між Португалією та Францією на трибунах був помітний французький прапор з написом "Міражі для України". На ньому був зображений літак у вигляді труни, повідомляє 24 Канал.

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Цей малюнок стосується військової допомоги, яку президент Франції пообіцяв Україні. На початку червня Еммануель Макрон оголосив, що Україна отримає літаки "Міраж" до кінця 2024 року. Проте він не уточнив їхню кількість.

На прапорі Франції літак був зображений у вигляді труни – дизайн, створений сатиричним журналом Charlie Hebdo. Ці ілюстрації поширювалися разом із повідомленням про те, що якщо Макрон відправить французькі війська в Україну, то вони повернуться в трунах.

Провокативний банер на матчі Португалія – Франція / скриншот з трансляції

Згодом банер було прибрано з трибун. У другому таймі його вже не було видно.