Вболівальники екссуперника Динамо в ЛЧ розгромили роздягальню та побили тренера: шокуючі фото

Шанувальники белградського Партизана дуже дико відреагували на поразку команди у дербі з Црвеною Звездою. Вони влаштували розгром на стадіоні та побили власного тренера.

У понеділок, 23 вересня, в межах матчу Суперліги Сербії зустрілися Партизан та Црвена Звезда. Белградський клуб програв з рахунком 0:4, що не надто сподобалось шанувальникам клубу.

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Що сталось на матчі Партизану

Загострення ситуації розпочалося ще за пару днів до матчу. Тоді вболівальники пробрались на стадіон закидали поле склом, а також підпалили газон. Керівництво засудило таку поведінку, написавши, що публічного оголосить імена тих осіб, що вчинили це порушення, пошкодили центральну ложу та написали повідомлення проти адміністрації на трибунах і поза стадіоном.

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Ситуація стала лише більш напруженою після матчу з Црвеною Звездою. Після того як белгадський клуб зазнав розгрому, одразу після фінального свистка розгромили роздягальню, а також спіймали у підтрибунці головного тренера Партизана Александа Станоевича. Судячи з синяків на обличчі наставника, він зазнав серйозного побиття з боку фанатів.



Александр Станоевич на пресконференції / Фото gdhspor

Нагадаємо, що Партизан був суперником Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Тоді белградська команда зазнала тотального розгрому від киян: 6:2 у першому матчі та 0:3 у другому.