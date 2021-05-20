Вболівальники можуть сфотографуватися з трофеями Динамо: де і коли

В цьому сезоні київське Динамо оформило требл – виграло всі три трофеї в Україні – чемпіонат, Кубок та Суперкубок. Вболівальники можуть сфотографуватися з цими кубками.
Радість від перемоги у турнірах Динамо вирішило розділити зі своїми вболівальниками. Адже це вдруге в своїй історії Динамо оформило золотий требл.
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З 19 травня всі три трофеї виставили на загальний огляд. І з ними можна зробити пам'ятні фотографії.
Виставили кубки в офісі фан-клубу Динамо (Київ, вул. Грушевського, 3). Сфотографуватися з ними можна до 1 червня
- понеділок – п’ятниця: з 10:00 до 18:00;
- субота та неділя: з 11:00 до 17:00.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів про правила поведінки під час карантину, вболівальників просять дотримуватися наступних вимог:
- вхід до приміщення фан-клубу Динамо – тільки в захисних масках або респіраторах;
- одночасне перебування в приміщенні не більше двох відвідувачів.
Відео українських трофеїв, які виставили на загальний огляд