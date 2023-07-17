Прикриваються війною: фанатам футболу в Україні не дозволять відвідувати матчі УПЛ

Українська асоціація футболу не збирається розглядати дозвіл для вболівальників на відвідування ігор. Через воєнний стан новий сезон чемпіонату України розпочнеться за порожніх трибун.

Минулий сезон в УПЛ став першим, який був проведений під час воєнного стану. Через це всі матчі чемпіонату України з футболу мали відбуватися без глядачів.

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Втім цього літа чимало представників футбольної спільноти підняли питання можливого допуску вболівальників на сезон 2023-2024. Пропонувалось обмежити кількість відвідувачів в залежності від пропускної здатності укриттів на стадіонах.

Фанатів не пускають на трибуни

Навіть президент УАФ Андрій Павелко, який нині перебуває в СІЗО, навесні казав про бажання відкрити трибуни для фанатів. Проте схоже, що новий сезон УПЛ почнеться так само без глядачів.

Українські ЗМІ повідомляють, що УАФ не планує розглядати це питання як мінімум до середини осені. Причиною називається відсутність політичної відповідальності за фанатів під час повномасштабного вторгнення.

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Подвійні стандарти на фоні театрів, музеїв тощо

Це рішення стосуватиметься й інших професійних дивізіонів чемпіонату України – Першої та Другої ліг. У цій ситуації дивує мовчання від Міністерства молоді та спорту, яке, схоже, взагалі не звертає увагу на питання вболівальників на трибунах.

При цьому різні заклади культури пускають до себе відвідувачів в обмеженій кількості в залежності від місткості укриттів. Ба більше, минулого сезону на матчах УПЛ були помічені вболівальники.

Їх деякі клуби проводили під виглядом "акціонерів" команди. Через це УАФ неодноразово штрафувала клуби-порушників. Нагадаємо, що сезон 2023-2024 в УПЛ стартує 28 липня. Чинним чемпіоном України є донецький Шахтар.