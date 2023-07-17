Прошлый сезон в УПЛ стал первым, проведенным во время военного положения. Поэтому все матчи чемпионата Украины по футболу должны были проходить без зрителей.

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Впрочем, этим летом многие представители футбольного сообщества подняли вопрос возможного допуска болельщиков на сезон 2023-2024. Предлагалось ограничить количество посетителей в зависимости от пропускной способности укрытий на стадионах.

Фанатов не пускают на трибуны

Даже находящийся в СИЗО президент УАФ Андрей Павелко весной говорил о желании открыть трибуны для фанатов. Однако, похоже, что новый сезон УПЛ начнется так же без зрителей.

Украинские СМИ сообщают, что УАФ не планирует рассматривать этот вопрос как минимум до середины осени. Причиной называется отсутствие политической ответственности за фанатов при полномасштабном вторжении.

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Двойные стандарты на фоне театров, музеев и так далее

Это решение будет касаться и других профессиональных дивизионов чемпионата Украины – Первой и Второй лиг. В этой ситуации удивляет молчание от Министерства молодежи и спорта, которое, похоже, вообще не обращает внимания на вопросы болельщиков на трибунах.

При этом разные заведения культуры пускают к себе посетителей в ограниченном количестве в зависимости от емкости укрытий. Более того, в прошлом сезоне на матчах УПЛ были замечены болельщики.

Их некоторые клубы проводили под видом "акционеров" команды. Поэтому УАФ неоднократно штрафовала клубы-нарушителей. Напомним, что сезон 2023-2024 в УПЛ стартует 28 июля. Действующим чемпионом Украины донецкий Шахтер.