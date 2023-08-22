Віданні пошановувачі Малаги висміяли клуб за "скупу" трансферну політику. "Жертвою" вболівальників став звичайний перехожий, пише 24 Канал.

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Жадібний Скрудж по-іспанськи

Малага, котра ще досить недавно вдало виступали на єврокубковій арені (зокрема, "медузи" доходили до чвертьфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2012/2013), наразі веде боротьбу в третьому за силою іспанському дивізіоні. Керівництво "біло-блакитних" цього літа виокремились неабиякою скупістю, оскільки декілька свіжопідписаних гравців Малаги були знайдені на трансферному ринку вільних агентів. Тобто іспанський колектив не витратив жодного євроцента на купівлю нових кадрів.

Вболівальники "медуз" не оминули таку трансферну політику свого улюбленого клубу. Ультрас "біло-блакитних" на чолі із з тіктокером Карлосом Гарсією вирушили в аеропорт, аби висміяти жадібність улюбленого колективу. Там вони віднайшли першого перехожого, який щойно зійшов із борту літака, та влаштували йому теплу зустріч, відігравши ситуацію, ніби той черговий трансфер Малаги.

"Щасливчик" спершу не зрозумів що коїться довкола нього, проте згодом радісно підіграв вболівальникам, фотографуючись з ними, роздаючи автографи та демонструючи викрутаси із м'ячем. Ролик фанатів Малаги зібрав понад 2 мільйони переглядів.

Відео розіграшу ультрасу "медуз":

Нагадаємо. Свого часу кольори Малаги захищали два колишніх гравці Дніпра, а саме Денис Бойко та Євген Селезньов. Голкіпер, який виступав у стані "біло-блакитних" на правах оренди, відіграв за іспанський колектив всього 5 матчів, а форвард – 12 поєдинків, в яких не відзначався результативними діями ("медузи" придбали Селезньова за 500 тисяч євро, практично стільки ж вони заплатили і за тимчасову співпрацю з Бойком).