Вболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" після пропущеного голу від Динамо

Київське Динамо стало переможцем протистояння зі стамбульським Фенербахче у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. "Біло-сині" забили переможний гол в додатковий час.

Непристойна поведінка місцевих вболівальників

Вболівальники турецького клубу скандували ім’я президента росії владіміра путіна після першого пропущеного голу від Динамо у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації в Лізі чемпіонів, пише 24 канал.

До речі Динамо у надзвичайно напруженому матчі перемогло Фенербахче в кваліфікації Ліги чемпіонів

"Ла-ла-ла, владімір путін" лунало на трибунах стамбульського стадіону після голу Віталія Буяльского.

Турецькі вболівальники відзначилися ганебною поведінкою, знаючи, що в Україні війна, київська команда змушена грати домашні матчі поза рідною країною, вони викрикують ім'я кровавого диктатора.

Відео цинічної поведінки місцевих вболівальників

Помста Караваєва

Зазначимо, що основний час другого матчу завершився нічиєю 1:1 – на гол Буяльського результативно відповів Аттіла Салай наприкінці гри. Кияни вийшли до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Караваєв став автором переможного голу у ворота Фенербахче. Після прострілу від Вівчаренка він потужно пробив. Голкіпер дістав м'яч вже за лінією воріт.

У наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів буде австрійський Штурм.