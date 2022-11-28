Save Ukraine: вболівальник вибіг на поле під час матчу ЧС-2022 з закликом допомогти Україні

У матчі між збірним Португалії та Уругваю арбітру довелося зупинити гру через вболівальника, який вибіг на поле. В нього на футболці був заклик допомогти Україні.

Вболівальників, які вибігають на поле, не показують під час трансляції матчів. Все заради того, щоб не давати привід іншим глядачам на трибунах до таких вчинків.

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Та цього разу вболівальник таки зумів потрапити, хоч і частково, у трансляцію матчу Португалія – Уругвай. А сама гра одразу була зупинена.

Відео забігу вболівальника на матчі Португалія – Уругвай

Вболівальник пробіг полем з веселковим прапором. На ньому були синя футболка. Спереду був логотип героя коміксів "Супермена" та напис "Save Ukraine" (Врятуйте Україну). Окрім того, в чоловіка на руці є татуювання з тризубом.

На спині був напис "Respect for iranian woman" (Повага іранським жінкам).

Хто вибіг на поле

Згодом виявилося, що на поле в цьому матчі вибіг італійський футболіст та громадський діяч Маріо Феррі. В лютому 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, він покинув Індію, де виступав за місцевий клуб, та прибув до Польщі. Там Феррі орендував машину та перевозив через кордон до Польщі українців, які втікали від війни. Гроші за це він не брав.

Однак це не перший його забіг на полі. У 2014 році він вибіг на поле у матчі між США та Бельгією на чемпіонаті світу у Бразилії. На ньому теж була синя футболка з логотипом Супермена. А напис був "Save Favelas Children" – "Врятуйте дітей фавел". Фавелами називають в Бразилії бідні кримінальні райони міста.

Ще перед тим в 2010 році журналі Wired писав, що Феррі вибігав на поле під час матчів на трьох континентах. При цьому кожен раз він завжди був в синій футболці з логотипом Супермена. І не завжди ці забіги були в підтримку своїх поглядів – деколи він це робив і заради розваг. Тож в Італії навіть був відправлений під домашній арешт за це.

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Феррі мав з собою веселковим прапор з написом. Але поки невідомо, що саме там було написано. Адже такий прапор використовують як активісти ЛГБТ, так і як символ руху за мир.

Не виключено, що цей прапор міг використовуватися і в обох значеннях. Адже в Катарі, де відбувається чемпіонат світу, переслідують прихильників ЛГБТ – за це там передбачена кримінальна відповідальність.

Через це навіть національним збірним не дозволили виходити на поле з капітанськими пов'язками у веселкових кольорах. І збірна Німеччини через це провела протест в першому матчі на турнірі.

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Щодо заклику до миру, то воно співпадає з іншими написами на футболці Феррі. Адже, попри те, що в Україні дев'ятий місяць триває повномасштабна війна після вторгнення Росії, не всі вбачають в цьому проблему. Відтак продовжують підтримувати дружні стосунки з країною-терористкою.

А щодо Ірану, то там тривають масові протести проти місцевої влади. Все почалося через утиски прав жінок в цій країні та смерті 22-річної Махсу Аміні, яку побила "поліція моралі" за неправильно одягнутий хіджаб. А переросло у масові заворушення по всій країні через диктатуру влади.