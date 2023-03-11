Перед грою УПЛ гравці вшанували пам'ять воїна, розстріляного росіянами за "Слава Україні": фото

Минай та Олександрія провели акцію пам'яті на честь Героя України. 6 березня наш неозброєний військовополонений був розстріляний російськими фашистами за гасло на честь Батьківщини.

В чемпіонаті України стартував 17 тур УПЛ. У першій грі суботи Минай розписав нічию з Олександрією. На ранній гол Вітенчука гості відповіли спірним м'ячем Третьякова, пише 24 канал.

До теми Код волі і жертовності: як гасло "Слава Україні" на віки стало символом боротьби українців

За традицією перед матчем команди виходять на поле з прапорами та виконують гімн України. Також цього разу гравці Миная та Олександрії провели щемливий флешмоб.

Футболісти з'явились у футболках, на яких був зображений розстріляний росіянами Герой України. Зображення воїна, який перед смерть сказав у пику окупантам "Слава Україні", помістили на фоні мапи нашої країни. Знизу додали підпис "Героям Слава! Героям Слава!".



Гравці Олександрії у футболках "Героям Слава" / кадр з трансляції

Що відомо про вбивство військовополоненого: