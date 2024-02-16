Німецька поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві українського баскетболіста: хто вони

Володимир Єрмаков став жертвою нападу з боку неповнолітніх осіб на вокзалі в Обергаузені. Від отриманих ножових поранень хлопець помер у віці 17 років.

У німецькому Обергаузені 10 лютого сталась жахлива трагедія за участю українців. Через вуличну сутичку загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков.

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Хлопець разом із другом Артемом Козаченком зазнали нападу на міському вокзалі з боку неповнолітніх осіб. За кілька днів поліція заарештувала 14-тирічного та 15-тирічного підлітків, яких підозрювали у вбивстві.

Першого довелось відпустити через відсутність доказів. А ось другий хлопець турецького походження залишається під вартою. Після цього поліція опитала свідків та переглянула матеріали з камери відеоспостереження.

В результаті правоохоронні органи затримали ще двох підозрюваних. Ними стали двоє сирійців віком 14 та 15 років, які проживають у Гельзенкірхені. Вони звинувачуються у вбивстві Єрмакова, а також замаху та нанесенні тілесних пошкоджень ще трьом дітям.

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Серед постраждалих був друг загиблого Артем Козаченко. а також ще двоє дітей віком 13 та 17 років. Відзначимо, що Єрмаков переїхав до Німеччини у 2022 році через війну та виступав за баскетбольну команду "ART Giants" з Дюссельдорфа.