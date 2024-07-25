Був на перегляді в командах УПЛ: підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон займався футболом

У четвер, 25 липня, у Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річний хлопець раніше грав за юнацькі команди рідного міста.

Наразі правоохоронні органи не називають прізвище затриманого. За інформацією журналістів "Телебачення Торонто" підозрюваним виявився житель Дніпра В’ячеслав Федорович Зінченко.

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Підозрюваний у вбивстві Фаріон захоплювався футболом

18-річний хлопець навчався у гімназії № 62 у місті Дніпро. Також відомо, що він займався футболом.

Згідно з даними бази УАФ, В’ячеслав грав за команди Інтер Дніпро та МДЮСШ Дніпро. На рахунку центрального захисника 37 матчів в турнірі ДЮФЛ у період з 2019 по 2024 рік. Двічі він відзначився забитими голами. Востаннє він виходив на поле 25 жовтня 2023 року у поєдинку проти ДЮСШ-2 Дніпро.

Сторінка В’ячеслава Зінченка на сайті УАФ / скриншот

Журналіст Дмитро Москаленко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Зінченко проходив перегляд в юнацьких командах УПЛ – ЛНЗ U-19 та Олександрії U-19. Однак у підсумку він не підійшов.

Відомо, що підозрюваний у телеграмі був підписаний на ультраправі пабліки, в тому числі російські. Він там залишав антисемітські та расистські коментарі.

Нагадаємо, що 19 липня у Львові відбувся замах на Ірину Фаріон. Від отриманих ран мовознавиця померла у лікарні. 20 липня злочин був перекваліфікований на умисне вбивство.