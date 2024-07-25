Был на просмотре в командах УПЛ: подозреваемый в убийстве Ирины Фарион занимался футболом

В четверг, 25 июля, в Днепре задержали подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. 18-летний парень ранее играл за юношеские команды родного города.

Сейчас правоохранительные органы не называют фамилию задержанного. По информации журналистов "Телевидения Торонто" подозреваемым оказался житель Днепра Вячеслав Федорович Зинченко.

Читайте также Жена Усика отреагировала на убийство Ирины Фарион: ранее боксер имел конфликт с языковедом

Подозреваемый в убийстве Фарион увлекался футболом

18-летний парень учился в гимназии № 62 в городе Днепр. Также известно, что он занимался футболом.

Согласно данным базы УАФ, Вячеслав играл за команды Интер Днепр и МДЮСШ Днепр. На счету центрального защитника 37 матчей в турнире ДЮФЛ в период с 2019 по 2024 год. Дважды он отметился забитыми голами. Последний раз он выходил на поле 25 октября 2023 года в поединке против ДЮСШ-2 Днепр.

Страница Вячеслава Зинченко на сайте УАФ / Скриншот

Журналист Дмитрий Москаленко на своей странице в фейсбуке сообщил, что Зинченко проходил просмотр в юношеских командах УПЛ – ЛНЗ U-19 и Александрии U-19. Однако в итоге он не подошел.

Известно, что подозреваемый в телеграмме был подписан на ультраправые паблики, в том числе российские. Он там оставлял антисемитские и расистские комментарии.

Напомним, что 19 июля во Львове произошло покушение на Ирину Фарион. От полученных ран языковед умерла в больнице. 20 июля преступление было переквалифицировано на умышленное убийство.