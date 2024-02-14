"Жодних ознак каяття": німецька поліція про затримання вбивці 17-річного баскетболіста Єрмакова

У суботу, 10 лютого, у німецькому Оберхаузені сталася жахлива трагедія. На місцевому вокзалі було вбито юного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, а його партнера по команді Артема Козаченка доставили в лікарню з тяжкими ножовими пораненнями.

Нападники залишили місце злочину непоміченими, але завдяки камерам спостереження їх оперативно вдалося затримати. Ними виявилися підлітки 15 і 14 років, які здійснили вже не одне тяжке правопорушення.

До теми Вбивство українського баскетболіста в Німеччині: все, що відомо про смерть Володимира Єрмакова

Заарештовані вже не вперше мають проблеми із криміналом

Молодшого з нападників спочатку довелося відпустити, адже не було достатньо доказів для його затримання. Головним же винуватцем вважається 15-річний німець турецького походження, який наніс щонайменше 9 ударів ножем у груди та живіт двом українським баскетболістам.

Його затримання прокоментував офіцер поліції. Правоохоронець зазначив, що вбивця не відчував своєї провини:

Йому, очевидно, було байдуже, що хтось загине. І не було жодних ознак каяття, коли його заарештували. Мабуть, він заціпенів від багатьох кримінальних злочинів і зіткнень з поліцією.

Також злочинець учинив напад на 13-річну дівчинку з Лівану та 14-річного школяра з Сирії, які хотіли допомогти українцям, коли побачили, що підліток вдарив їх ножем.

Слідчий заявив, що вони отримали поранення рук і кистей. За його словами, поранення виглядають серйозно, але, на щастя, не несуть небезпеки для життя. Одного з постраждалих вже виписали з лікарні.

Правоохоронці підтвердили попередню інформацію, що до нападу на українських баскетболістів 15-річний підозрюваний скоїв чимало інших злочинів та перебував на обліку в поліції землі Північний Рейн-Вестфалія.

Суддя видав ордер на арешт хлопця за вбивство з необережності та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Було затримано ще одного 14-річного підозрюваного, якого спочатку відпустили. Він брав участь у нападі того смертельного вечора, але не завдав ножових поранень спортсменам.

Це незрозумілий вчинок, абсолютно безглуздий. Нападник навмисно шукав конфронтації з набагато старшими, вищими та більш спортивними українцями, а потім негайно та безжально застосував ніж,

– заявив офіцер.

. У Німеччині повна кримінальна відповідальність настає з 14 років. Тому підозрюваним загрожує тривале ув'язнення.