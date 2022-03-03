Важливо показати, що світ спорту не згоден з війною в Україні, – Володимир Кличко

Український ексбоксер Володимир Кличко бореться з інформаційною війною. Він активно висловлює свою позицію щодо російських загарбників на світовій арені.

Кличко: Це дуже складний час в житті українців

Колишній чемпіон світу з боксу розповів про вторгнення Росії на територію України. Він заявив про свою позицію в авторитетному спортивному ЗМІ Sky Sports.

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Прийти до нас додому і вбивати наших чоловіків, жінок і дітей – це не по-людськи, люди не можуть так робити,

– заявив Кличко-молодший.

"Потрібне продовольство, потрібні продукти, потрібні ліки. Нам потрібна будь-яка підтримка, фінансова підтримка, оскільки ми залишились одні. Але, певним чином, ми всі разом. Демократичний західний світ стоїть за нами та з нами. Якщо хтось із вас думає: "це в Україні, мені байдуже», то скажу, що ця війна, якщо не припиниться в Україні, то пошириться", – сказав Віталій.

Ексбоксер наголосив, що важливо припинити цю війну, як найшвидше. Він нікому не бажає пережити те, що українці пережили за останній тиждень.

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Віталій Кличко подякував спортивним спільнота, які відстороняють спортсменів з Росії від змагань.

"Цих зусиль не буде достатньо, поки війна не буде зупинена, але важливо показати, що світ не згоден з цією війною, що світ спорту не згоден... Це дуже складний час в житті українців. Я ніколи не думав, що зіткнуся з війною", – наголосив Кличко.

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