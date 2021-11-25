Важливе слово, яке я вивчив українською, це "удар", – тренер української збірної Луїс Кортес

Головним тренером жіночої збірної України з футболу став іспанець Луїс Кортес. Він розповів, чого очікувати від команди під його керівництвом.

Якщо ви просто володієте м’ячем, то ви не забиваєте голів

До цього Луїс Кортес працював тренером жіночої команди Барселони. І у 2021 році привів команду до перемоги в Лізі чемпіонів. За це він був визнаний найкращим тренером жіночої команди за версією УЄФА. І тепер претендує на таку ж нагороду за версією ФІФА

Детальніше Тренер жіночої збірної України з футболу претендує на нагороду найкращому наставнику ФІФА

17 листопада Луїса Кортеса призначили головним тренером жіночої збірної України. А вже 26 листопада зіграє перший матч під керівництвом нового наставника – на виїзді проти Шотландії. 30 листопада на українок очікує ще один гостьовий поєдинок – проти збірної Угорщини.

Готуватися до цих матчів команда розпочала ще 22 листопада. До збірної викликали 22 футболісток.

"Я не впевнений, що акцент на володінні м’ячем можна назвати моєю концепцією у футболі, адже, якщо ви просто володієте м’ячем, то ви не забиваєте голів, бо це значить розлучитися з м’ячем. Самі лиш паси без ударів не призведуть до взяття воріт. Одне важливе слово, яке я вже вивчив українською, це "удар". Отже, треба бити, треба вміти завершувати атаки. І важливо розуміти, коли найкраще під час гри притримати м’яча у себе, а коли в грі потрібно стрімко бігти вперед, організовувати контратаки та забивати голи. До прикладу, в останні роки в Барселоні багато дуже говорилося про володіння м’ячем, і це слушно. Але зауважте, ми багато, дуже багато забивали під час вертикальних дій, під час контратак у дві, три, максимум чотири передачі. І головне навчитися комбінувати ці маневри, зрозуміти, коли вчасно треба бігти вперед, а коли час притримати м’яча", – розповів Луїс Кортес.