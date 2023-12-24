Шалений апсет в Ер-Ріяді: Вайлдер поступився Паркеру та припустив завершення кар'єри – відео

У ніч з 23 на 24 грудня відбувся вечір боксу в Саудівській Аравії. В одному з двох головних боїв масштабного заходу визначали кращого Деонтей Вайлдер та Джозеф Паркер.

Беззаперечним фаворитом перед стартом поєдинку був американський боксер, який протягом кар'єри зазнав лише двох поразок – обидві від Тайсона Ф'юрі. Проте вони відбулися в останніх трьох поєдинках, а Деонтей, окрім них, здобув лише одну перемогу вже в першому раунді, тож його нинішній фізичний рівень було досить складно уявити, з урахуванням того, що Вайлдеру вже 38 років.

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Вайлдер без шансів поступився Паркеру

Його ж суперник Джозеф Паркер – колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBO, у своєму пасиві мав 3 поразки в кар'єрі (33-3): від Ентоні Джошуа, Ділліана Вайта та Джозефа Джойса. З вересня 2022 року для нього це була вже четверта битва, тому новозеландець, який на 7 років молодший за Вайлдера, перебував у набагато кращому тонусі. І він це довів в ринзі.

Бій тривав усі 12 раундів, у яких абсолютну перевагу мав саме андердог поєдинку. Американець видав один із найгірших виступів у кар'єрі, сподіваючись лише на свій гарматний удар правою. Але цього разу такий план провалився, повідомляє 24 Канал.

Паркер діяв дуже виважено, він намагався уникати головної загрози від Вайлдера, а у відповідь шукав можливості затискати американця в кутку та завдавати власної серії ударів. При будь-якій небезпеці одразу йшов у клінч.

Цей задум повністю спрацював. Найяскравішим моментом поєдинку став восьмий раунд, у якому Паркер завдав низки ударів по Вайлдеру, один з яких ледь не відправив американського боксера у нокаут, проте той зміг утриматися на ногах та довів бій до кінця.

Але це не допомогло фавориту бою уникнути поразки. Всі три рефері віддали перемогу Паркеру, при чому один з них нарахував новозеландцю перемогу в кожному з раундів, як підсумок – 118:111, 118:110, 120:108.

Після битви суперники дуже компліментарно відгукнулися один про одного, а Вайлдер шокував фанатів заявою, що, можливо, це був його останній бій у кар'єрі, хоча він і планує повернутися.

Побачимо, що буде далі. Ще дещо залишилося, але я виконав дуже хорошу роботу щодо управління своїх коштів. Я щасливий боксер. Я повернуся, а якщо цього й не трапиться, тоді це було чудово. Не знаю, чи в мені ще є той вогонь, як і раніше. Багато чого в мені заспокоїлося. Тримав на обличчі цю посмішку упродовж всього тижня та продовжую її тримати. Ніщо не може утримати мене від цього,

– процитував слова американця Майкл Бенсон.

Зазначимо, що в березні Деонтей Вайлдер планував вийти в ринг проти Ентоні Джошуа, проте умовою для цього називалася перемога обох боксерів в Ер-Ріяді 23 грудня, чого не сталося. Тож відбудеться ця супербитва чи ні, наразі невідомо.

Дивіться повний відеоогляд бою Вайлдер – Паркер