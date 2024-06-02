Підбив "Бронзового бомбардувальника": Чжилей брутальним нокаутом знищив Вайлдера

В столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбувся грандіозний вечір боксу. Головною подією шоу став поєдинок двох нокаутерів – Деонтея Вайлдера та Чжан Чжилея.

Переможець битви Вайлдер – Чжилей у наступному поєдинку повинен зустрітися з Ентоні Джошуа. Тож два топ-боксери дивізіону повинні були визначити сильнішого, пише 24 Канал.

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Чжилей відправив Вайлдера на пенсію

Досвідчені панчери обережно розпочали поєдинок. "Бронзовий бомбардувальник" віддав центр рингу китайському гіганту та діяв на контратаках. Чжилей володів ініціативою та методично перевіряв міць Вайлдера.

У другому раунді 41-річний китаєць затис американця біля канатів та наніс серію небезпечних ударів.

Все вирішилося в п'ятому раунді. Валдер непогано влучив по Чжилею, але не зумів розвинути успіх. Наступна спроба "Бомбардувальника" виявилася катастрофічною. Деонтей викинув непідготовлений прямий правий та пропустив удар від китайця.

Вайлдер втратив координацію, чим миттєво скористався Чжилей, який добив колись грізного "Бронзового бомбардувальника" потужним хуком.

Чжилей нокаутував Вайлдера: дивіться відео

Американець з великими труднощами зумів піднятися на ноги, але рефері не дозволив йому продовжувати бій.

38-річний Деонтей Вайлдер зазнав четвертої поразки у п'яти останніх поєдинках. Натомість Чжан Чжилей здобув 27 перемогу у 30 поєдинках.

Відеоогляд бою Вайлдер – Чжилей

Зазначимо, що у протистоянні промоутерських компаній Queensberry та Matchroom розгромну перемогу святкували боксери Френка Воррена, які здобули 5 перемог у 5 поєдинках.