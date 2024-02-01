Ребров відреагував на чутки відомого коментатора щодо пропозицій від топ-клубів ОАЕ
Джерело:Football Hub
Нещодавно на просторах інтернету зʼявилась інформація про те, що головний тренер збірної України Сергій Ребров нібито отримував пропозиції від клубів з ОАЕ. Наставник не залишив поза увагою ці чутки.
За словами українського коментатора та ведучого ютуб-каналу "Вацко Live" Віктора Вацка, Ребров отримував пропозиції від ОАЕ. До тренера збірної зверталися такі клуби, як Аль-Джазіра та Аль-Шабаба.
До теми Ребров відмовився від шаленої пропозицію від Аль-Джазіри, – Вацко
Вацко назвав клуби, від яких надходили пропозиції
Але Віктор зазначив, що попри шалені запропоновані суми та дозволеність поєднувати роботу із синьо-жовтою командою, Сергій Ребров відмовився.
Коуч головної команди країни, який нещодавно став віцепрезидентом УАФ, лаконічно прокоментував чутки.
Ніяк. Про інформацію запитайте у Вацка. Дивіться, я повинен коментувати всю інформацію, яку дають блогери?
– відповів Ребров.
Нагадаємо, що вже у березні збірна України з футболу побореться у плей-оф відбору на Євро-2024. Перший екзамен на підопічних Сергія Станіславовича очікує вже 21 березня на виїзді проти Боснії і Герцеговини. У випадку перемоги "синьо-жовті" зіграють проти переможця матчу Ізраїль – Ісландія, який відбудеться теж 21 березня.
Минуле в Аль-Айні
- Від початку червня 2021-го по червень 2023-го років Ребров очолював еміратський клуб Аль-Айн, який на цей час посідає друге місце у турнірній таблиці місцевого чемпіонату. Прийшов Сергій Станіславович із угорського Ференцвароша.
- Раніше у цьому клубі під керівництвом нинішнього тренера національної команди грав українець Андрій Ярмоленко, який наприкінці червня оголосив про повернення до рідного київського Динамо.
- Команда провела під керівництвом українського спеціаліста 71 матч.
- 7 червня 2023-го став головним тренером збірної України, з якою підписав угоду до кінця червня 2026-го року.
- Привів Аль-Айн до двох трофеїв.