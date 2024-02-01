За словами українського коментатора та ведучого ютуб-каналу "Вацко Live" Віктора Вацка, Ребров отримував пропозиції від ОАЕ. До тренера збірної зверталися такі клуби, як Аль-Джазіра та Аль-Шабаба.

До теми Ребров відмовився від шаленої пропозицію від Аль-Джазіри, – Вацко

Вацко назвав клуби, від яких надходили пропозиції

Але Віктор зазначив, що попри шалені запропоновані суми та дозволеність поєднувати роботу із синьо-жовтою командою, Сергій Ребров відмовився.

Коуч головної команди країни, який нещодавно став віцепрезидентом УАФ, лаконічно прокоментував чутки.

Ніяк. Про інформацію запитайте у Вацка. Дивіться, я повинен коментувати всю інформацію, яку дають блогери?

– відповів Ребров.

Нагадаємо, що вже у березні збірна України з футболу побореться у плей-оф відбору на Євро-2024. Перший екзамен на підопічних Сергія Станіславовича очікує вже 21 березня на виїзді проти Боснії і Герцеговини. У випадку перемоги "синьо-жовті" зіграють проти переможця матчу Ізраїль – Ісландія, який відбудеться теж 21 березня.

Минуле в Аль-Айні