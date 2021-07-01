Коментатор Вацко ледь не зірвав голос після голу Довбика у ворота Швеції: емоційне відео

Збірна України лише на останній хвилині матчу вирвала у Швеції путівку в 1/4 фіналу Євро-2020. Український коментатор зустрічі Віктор Вацко бурхливо та дуже емоційно відреагував на переможний гол Артема Довбика.

Шалена реакція на гол Довбика

Віктор Вацко відзначається своєю емоційністю під час коментування. А особливо, коли це стосується матчів збірної України. 42-річний футбольний журналіст був призначений коментувати важливий поєдинок команди Андрія Шевченка в 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції.

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У середині першого тайму Олександр Зінченко розмочив нулі на табло. Футболіст Манчестер Сіті став адресатом передачу шведою від Андрія Ярмоленка та в один дотик пробив повз голкіпера шведів. А от на 120+1 хвилині Артем Довбик, який вийшов на заміну замість все того ж Ярмоленка, забив переможний гол збірної та вивів Україну у чвертьфінал чемпіонату Європи.

Обидва голи український коментатор зустрів бурхливими емоціями, які він просто не зміг стримати радість. У прямому ефірі Вацко ледь не зірвав голос, його крик зміг розбудити навіть тих, хто вже спав під час матчу. Будь-якому коментатору світу буде складно переплюнути українця.

Після поєдинку Вацко виклав відео у своєму інстаграмі. Віктор зазначив, що думаю, що з віком він стане спокійнішим та стриманішим під час небезпечних моментів та голів у прямому ефірі. Під постом фанати розхвалили такі емоції Віктора.

Я думав, що з віком мине… На п‘ятому десятку потрібно бути спокійнішим, виваженішим, стриманішим, врівноваженішим… Але поки що не виходить. Напевне, саме за це я і люблю футбол і свою професію. Нерв, драйв, емоція, адреналін. Безсонна ніч. Спустошення. І очікування нової гри. Нової історії. Із історичним чвертьфіналом Євро тебе, наша футбольна Україно! Героям Слава!,

– написав журналіст.

Відео емоцій Вацка