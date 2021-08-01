Триває розслідування: ватерполісти влаштували пиятику на Олімпіаді

В олімпійському містечку у Токіо чергове порушення: спортсмени розпивали алкоголь прямо у парку. Наразі триває розслідування цього інциденту.

Про незаконну вечірку учасників Олімпіади повідомив гендиректор оргкомітету Тосіро Муто. Втім, він не назвав, учасники якої країни брали участь в розпитті алкоголю.

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Алкоголь в олімпійському містечку

31 липня був випадок розпивання в Олімпійському селищі алкоголю ватерполістами. З цього приводу проведено розслідування,

– лаконічно сказав Муто.

Генеральний директор Тосіро Муто підтвердив, що спортсменів та інших членів неназваної делегації помітили вчора ввечері в парку в селі. Ті, хто причетний до розпивання алкоголю, можуть потрапити під дисциплінарні стягнення.

Раніше оргкомітет "Токіо-2020" позбавив акредитацій двох грузинських дзюдоїстів, які самовільно залишили територію Олімпійського селища для відвідування визначних пам'яток столиці Японії.

Порушення карантинних правил і алкоголь

Перед початком Ігор Токіо підтвердило, що спортсмени можуть приносити алкогольні напої, але їх варто вживати у своїх приватних кімнатах. Заборонено це робити в громадських та загальних зонах містечка через правила COVID-19.

Продаж алкоголю на місцях проведення Олімпійських ігор був заборонений у Токіо як захід для зменшення ризику поширення COVID-19.

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Спортсменів та всіх учасників попередили про дотримання правил у посібнику, в якому викладені правила щодо COVID-19. Там же є інформація про санкції, які накладатимуть за непослух: штрафи та навіть вилучення з Ігор.

Під час Олімпіади, яка триватиме до 8 серпня, у селі залишається близько 18 000 спортсменів та чиновників. У Village Plaza, де вони живуть, є кафе, квіткарня, банк, фотостудія, хімчистка та магазин.