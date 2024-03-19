Помер епатажний російський коментатор Васілій Уткін
19 березня 2024, 18:14Читать новость на русском
У Росії помер відомий російський футбольний коментатор Васілій Уткін. Відомому телеведучому було 52 роки.
Відомий футбольний коментатор, журналіст та телеведучий Васілій Уткін пішов з життя у віці 52 років. У нього були серйозні проблеми зі здоров'ям, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Смерть епатажного спортивного журналіста сталася у кардіологічному відділенні лікарні імені Пирогова у Москві. Попередній діагноз – тромбоемболії легеневої артерії.