Помер епатажний російський коментатор Васілій Уткін

У Росії помер відомий російський футбольний коментатор Васілій Уткін. Відомому телеведучому було 52 роки.

Відомий футбольний коментатор, журналіст та телеведучий Васілій Уткін пішов з життя у віці 52 років. У нього були серйозні проблеми зі здоров'ям, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Смерть епатажного спортивного журналіста сталася у кардіологічному відділенні лікарні імені Пирогова у Москві. Попередній діагноз – тромбоемболії легеневої артерії.