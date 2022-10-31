Ломаченко зустрівся з українськими захисниками після перемоги над Ортісом

Український боксер Василь Ломаченко зустрівся з українськими військовими, які наживо дивилися його бій проти Джемейна Ортіса в "Медісон сквер гарден" в Нью-Йорку.

Бій Ломаченко – Ортіс відбувся в Нью-Йорку 29 жовтня (ранок неділі, 30 жовтня, в Україні). Ломаченко здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Варте уваги Ломаченко – Ортіс: відео найкращих моментів бою

В залі "Медісон сквер гарден" було чимало тих, хто підтримував Ломаченка з українською символікою.

На поєдинку були й українські захисники, які відновлюються після травм. Після бою вони зустрілися з Ломаченком та Олександром Усиком, який теж прибув до Нью-Йорка на цей бій.

До теми Ломаченко звернувся до українців після перемоги над Ортісом: відео



Василь Ломаченко та українські військові / фото t.me/TeamLomachenko



Українські військові та Олександр Усик / фото t.me/TeamLomachenko