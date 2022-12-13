Ломаченко виклав зашкварне фото зі скандальним митрополитом УПЦ МП

Василь Ломаченко продовжує запалювати скандальними публікаціями на своїй сторінці у соцмережах. Український боксер знову зачепив тему релігії.

Василь Ломаченко вкотре викликав цілу гору критики під новим постом на своїй сторінці в інстаграмі. Український боксер виклав світлину з Митрополитом Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луки, проти якого ввели санкції.

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Проросійські релігійні погляди Ломаченка

"Ми не повинні звертати увагу на те, хто дає нам завдання, ми повинні знати, що будь-яка справа тут, на землі, у всесвіті – справа від Господа, і нам належить виконувати її від щирого серця, без залишку. Коли ми так працюємо, ми звільняємось від внутрішнього опору. Тоді кожен наш вчинок стає на користь кожному, починаючи з членів нашої родини, усім, з ким би ми не знаходилися", – написав боксер.

Потрібно пам’ятати, що ми працюємо за бажанням і з волі Божої, і наша робота належить не начальникові, а Господу. Коли ми це зрозуміємо, робота піде мирно, без невдоволення, тому що не можна противитися Господу і його волі,

– додав Ломаченко.

Це вже друга провокаційна публікація за останні дні. 2 грудня Ломаченко виклав фото з процесу випікання просфури – маленького літургійного хліба. Боксер позначив локацію Києво-Печерська лавра, де відбулись обшуки.

Цікаво, що раніше боксер викладав дві частини інтерв'ю зі скандальним Митрополитом Лукою.

Також Василь викликав гнів після того, як привітав усіх із Днем ЗСУ. Зробив Ломаченко це мовою окупанта. Тому його підписники розділились на два табори. Були ті, хто підтримав боксера, а були ті, хто був проти такого поста титулованого спортсмена.