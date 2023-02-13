Ломаченко опублікував відео, де Зеленського звинувачують в "уничтожении Украины"

Василь Ломаченко все менше в Україні починає асоціюватися з боксом, і все більше - у намаганні вплутуватися в релігійні скандали.

Василь Ломаченко має найбільшу кількість підписників в інстаграмі серед українських спортсменів – понад 2,1 мільйони. Та замість того, щоб використати цю аудиторію для поширення інформації про війну в Україні, він займається релігійною пропагандою. От тільки не на користь України.

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Все це призвело до того, що тепер сторінка Ломаченка в інстаграм недоступна для перегляду з України. Та боксера це мало бентежить. Він і далі постить відео не релігійну тематику авторства прихильників УПЦ МП. До таких відноситься і так званий "Союз православних журналістів".

28 січня на ютуб-каналі цього СПЖ було опубліковано відео під назвою "Уничтожение УПЦ как технология уничтожения Украины". В описі до відео йде звинувачення в бік президента України Володимира Зеленського. Та всієї української влади.

"У День Соборності Зеленський заявив, що якщо не досягти єдності українців, то незалежність України буде втрачена. І водночас влада з уніатами та ПЦУ відверто знищує УПЦ, де перебувають мільйони українців. Тобто держава своїми руками знищує єдність країни", – переконані автори цього відео.

В самому відео є намагання "відбілити" УПЦ МП від наявних звинувачень у тому, що їх адепти є прихильниками Кремля. І перекласти провину на інших.

І саме це відео на своїй сторінці в інстаграм вирішив опублікували Василь Ломаченко. І додав підпис до нього цитатою Зосими Палестинського "Не все те, що замислюють люди, можуть вже і зробити, але тільки те, що пропускається ним від Бога".