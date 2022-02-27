Василь Ломаченко увійшов до лав тероборони Білгород-Дністровського

Українські спортсмени не лише активно висловлюють свою позицію щодо останніх подій у країні, але також починають діяти. Василь Ломаченко доєднався до лав територіальної оборони.

Очільник міста Білгород-Дністровський Віталій Граждан повідомив, що до лав територіальної оборони доєднався відомий український боксер Василь Ломаченко.

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Білгород-Дністровський батальйон територіальної оборони сформований та озброєний. Наші бійці охоронятимуть порядок у рідному місті та не допустять диверсантів та мародерів. Разом із нами у теробороні Василь Ломаченко. Акерманці, будьте спокійні, у нашому місті все буде добре,

– сказав глава міста.

Лідеру чоловічої команди з біатлону Дмитру Підручному також не байдужа ситуація рідної країни. Замість того, щоб готуватися до змагань на Кубках світу, спортсмен служить в частині Нацгвардії України в Тернополі.

Разом з ним – лижний двоборець Дмитро Мазурчук.Обидва спортсмени – учасники Олімпіади в Пекіні.

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