Ломаченко показав, як готується до бою з Накатані на узбережжі Тихого океану: фото

16 травня 2021 , 14:02
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Джерело:

інстаграм Василя Ломаченка

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко перемістив свій тренувальний табір з України в США. У Лос-Анджелесі (Каліфорнія) українець готується до бою з Масайоші Накатані.

Ломаченко тренується у Каліфорнії

У своєму інстаграмі 34-річний Ломаченко опублікував фотографії, де він виконує бігову роботу на піску.

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Ломаченко тренується на узбережжі Тихого океану.

  • Ломаченко та японець Накатані офіційно зустрінуться 26 червня. Бій відбудеться на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі, штат Невада, (США).
  • Василь Ломаченко повернеться після поразки Теофімо Лопесу, якої зазнав восени 2020. Василь втратив титули WBC, WBA, WBO.
  • Накатані у попередньому поєдинку здолав скандального Фелікса Вердехо, якому загрожує смертна кара. Накатані також програвав Лопесу.
Автор: Михайло Гема