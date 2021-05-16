Ломаченко показав, як готується до бою з Накатані на узбережжі Тихого океану: фото

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко перемістив свій тренувальний табір з України в США. У Лос-Анджелесі (Каліфорнія) українець готується до бою з Масайоші Накатані.
Ломаченко тренується у Каліфорнії
У своєму інстаграмі 34-річний Ломаченко опублікував фотографії, де він виконує бігову роботу на піску.
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Ломаченко тренується на узбережжі Тихого океану.
- Ломаченко та японець Накатані офіційно зустрінуться 26 червня. Бій відбудеться на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі, штат Невада, (США).
- Василь Ломаченко повернеться після поразки Теофімо Лопесу, якої зазнав восени 2020. Василь втратив титули WBC, WBA, WBO.
- Накатані у попередньому поєдинку здолав скандального Фелікса Вердехо, якому загрожує смертна кара. Накатані також програвав Лопесу.