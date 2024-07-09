Кинув виклик кумиру: непереможений нокаутер мріє про бій з Ломаченком

Чемпіон IBF та IBO Василь Ломаченко ще не визначився зі своїм наступним суперником. Втім, ексчемпіон світу у трьох дивізіонах продовжує притягувати до себе топових боксерів.

6 липня в Онтаріо відбувся бій між Вільямом Зепедою та Джованні Кабрерою. Мексиканець здобув ефектну перемогу нокаутом у третьому раунді.

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Ще один претендент на Лому

Після поєдинку Зепеда назвав боксера, з яким мріє вийти на ринг. Ним виявився боксер з України Василь Ломаченко. Виявляється, "Хай-тек" – кумир 28-річного мексиканця.

"Ломаченко – мій кумир, і це моя мрія – вийти на ринг і битися з ідолом, тому що я сам хочу стати ідолом. Я хочу подібних боїв.

Я бився з сильними суперниками і відчуваю, що я на вершині дивізіону. Ми будемо шукати можливість стати чемпіоном світу", – заявив Зепеда.

Вільям Зепеда дебютував на профі-рингу у 2015 році. З того часу провів 31 поєдинок, здобувши 31 перемогу, в тому числі 27 – нокаутом.

Зазначимо, що наразі розглядаються дві кандидатури на бій з Ломаченком: Шакур Стівенсон та Джервонта Девіс. Конкретика з цього питання повинна з'явитися найближчим часом.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко у травні провів бій проти ексабсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа. Українець нокаутував суперника в 11-му раунді. Ломаченко став володарем вакантного титулу IBF та відібрав пояс IBO у Камбососа.