"Ходить на шикування у військову частину": подробиці служби Ломаченка в лавах ЗСУ

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко на початку військової агресії вступив до територіальної оборони Білгород-Дністровського. Наразі відомий боксер продовжує службу в армії.

На початку лютого Василь Ломаченко отримав дозвіл від Міністерства оборони на виїзд з України для підготовки до бою з Джорджем Камбососом. Тоді стало відомо, що ексчемпіон світу є солдатом у військовій частині.

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У Ломаченка у військовій частині є свої обов'язки

Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповіла певні деталі перебування Ломаченка на військовій службі.

Коли Ломаченко не готується до бою, він перебуває в Україні, його сім'я перебуває тут. Коли в області є приліт, він ходить на шикування у військову частину, де в нього є свої обов’язки, які він виконує,

– розповіла Шатернікова.

Зазначимо, що офіційної інформації про перебування Василя Ломаченка у лавах ЗСУ обмаль. Сам боксер не коментував свою службу у військовій частині. Лише на початку повномасштабної агресії Росії було оприлюднено фото Ломаченко у формі та з автоматом. Тоді повідомлялося, що зірковий спортсмен вступив до лав територіальної оборони рідного Білгород-Дністровського.

Бій Василя Ломаченка та австралійця Джорджа Камбососа відбудеться 12 травня в Австралії. Боксери визначать володаря чемпіонського титулу IBF у легкій вазі.