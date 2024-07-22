Тренер американського боксера Джервонти Девіса порівняв Ломаченка з Байденом

Багато різних чуток і повідомлень ходить про бій Василя Ломаченка з Джервонтою Девісом. Досі не вщухають пристрасті довкола бою, тренер Девіса "підливає масла в вогонь".

Тренер чемпіона світу за версію WBA Кенні Елліс знову пожартував над українським боксером Василем Ломаченком. Він порівняв українця з діючим президентом США Джозефом Байден.

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Пост Елліса про Ломаченка

В своєму Інстаграмі тренер Кенні Елліс виклав сторіс з фотографією Байдена та підписом "Ломаченко йде у відставку".

Нещодавно, 21 липня, 46-й президент Сполучених Штатів Америки заявив, що виходить з передвиборчих перегонів. До цього повідомляли, що Ломаченко припинив перемовини щодо бою з Джервонтою Девісом.

Також Елліс заявив, Ломаченко обере краще піти воювати, а не битись з Джервонтою Девісом. Американський боксер захотів поєдинок з Ломаченком після перемоги над Френком Мартіном. Була інформація, що брак мотивації став причиною відмови Василя від бою.

Популярний американський журнал The Ring виставив свій титутл на бій між Ломаченком та Девісом.

Нагадаємо, що у травні 2024 року Василь Ломаченко провів бій проти Джорджа Камбососа. Українець ефектно відправив австралійця в нокаут і здобув пояс IBF у легкій вазі.