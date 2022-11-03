Ломаченко отримав меншу суму за перемогу над Ортісом, аніж після поразки від Лопеса

Український боксер Василь Ломаченко провів бій проти Джемейна Ортіса. За цей бій він отримав 2 мільйони доларів.

Бій Ломаченко – Ортіс відбувся в Нью-Йорку 29 жовтня. Ломаченко переміг свого суперника за рішенням судів.

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Гонорар за цей бій для Ломаченка склав 2 мільйони доларів. Але сам боксер отримає лише частину з цієї суми. Адже після поділу грошима зі своїми промоутерами, менеджером Егісом Клімансом, катменом Расом Анбером та іншими членами команди, а також сплатою податків, сума гонорару склала 1,2 мільйона доларів.

Хотілось би зазначити, що Василь слідує традиції ділити порівну гонорар зі своїм батьком та тренером Анатолієм Ломаченком. Це свідчить про те, що боксер до своєї кишені може забрати суму 600 тисяч доларів.

Нагадаємо, що після поразки проти Теофімо Лопеса (Ломаченко тоді втратив три чемпіонські титули) українець отримав 3,25 мільйона доларів. Суперник Василя тоді ж отримав 1,5 мільйона доларів.