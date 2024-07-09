The ring оновив топ-10 боксерів легкої ваги: серед найкращих опинилися двоє українців

Журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів легкої ваги. До десятки увійшли і двоє українських боксерів.

Двоє українських боксерів залишились на своїх місцях в рейтингу The Ring. Обидвоє увійшли до десятки найкращих.

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Українці в рейтингу The Ring

Василь Ломаченко та Денис Берінчик увійшли до оновленої десятки найкращих боксерів у легкій вазі. Обидва українці зберегли свої позиції.

10 найкращих боксерів у легкій вазі за версією The Ring

1. Джервонта Девіс

2. Василь Ломаченко

3. Вільям Сепеда

4. Шакур Стівенсон

5. Денис Берінчик

6. Реймонд Мураталла

7. Кейшон Девіс

8. Френк Мартін

9. Марк Чемберлен

10. Заур Абдуллаєв

Відзначимо, що і Василь Ломаченко, і Денис Берінчик виграли свої останні поєдинки.