Підсилення "вовків": Полісся перехопило у Карпат захисника з досвідом гри у Ла Лізі

Житомирське Полісся оформило черговий трансфер. Команду Юрія Калітвінцева підсилить український захисник Василь Кравець.

Футбольний клуб Полісся оголосив про підписання контракту із захисником Василем Кравцем. Раніше кандидат до збірної України захищав кольори Дніпра-1.

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Перемагав Реал та викликався до збірної

Уродженець Львова підписав угоду з "вовками" терміном на 2,5 роки. 26-річний футболіст може зіграти лівим фулбеком та центральним захисником.

Василь Кравець гратиме за Полісся

Василь Кравець – вихованець львівських Карпат. У складі "левів" захисник вперше зіграв у Прем'єр-лізі, коли йому було 17 років. Він став одним з наймолодших дебютантів сезону.

У січні 2017 року Кравець перейшов до іспанського Луго. Згодом Василь підписав контракт з Леганесом. За нову команду захисник дебютував у матчі проти Реала (1:0), у якому його команда сенсаційно перемогла "вершкових".

Продовжив свою кар'єру у польському Леху та хіхонському Спортінгу. В Україні захищав кольори Ворскли та Дніпра-1. Має досвід виступів за збірні України різних вікових груп. Викликався до головної команди "синьо-жовтих", але наразі ще не зіграв бодай один матч.

Василем Кравцем активно цікавилися львівські Карпати. Мирон Маркевич планував підсилити захист досвідченим футболістом. Однак у підсумку Кравець опинився у Поліссі.

Житомирське Полісся свій наступний матч зіграє у суботу, 9 березня. Суперником команди Калітвінцева буде Олександрія.