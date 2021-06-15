Василь Кобін знову очолив Минай

Колишній футболіст Шахтаря Василь Кобін повернувся на тренерський місток закарпатського Минаю. Кобін очолюватиме Минай у сезоні-2020/2021.

Минай назвав штаб Кобіна

Кобін повертається на посаду тренера Минаю, з якої пішов у березні 2021 року.

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Минай інформує, що провів переговори з Кобіним, за підсумками яких було прийняте рішення повернути тренера. Кобін буде готувати команду до наступного сезону.

У тренерський штаб Василя Кобіна буде входити Микола Цимбал, який до цього часу очолював команду, Дмитро Кабачок, Владислав Микуляк та тренер воротарів Іван Остапов.

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