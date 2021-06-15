Василь Кобін знову очолив Минай

Колишній футболіст Шахтаря Василь Кобін повернувся на тренерський місток закарпатського Минаю. Кобін очолюватиме Минай у сезоні-2020/2021.
Минай назвав штаб Кобіна
Кобін повертається на посаду тренера Минаю, з якої пішов у березні 2021 року.
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Минай інформує, що провів переговори з Кобіним, за підсумками яких було прийняте рішення повернути тренера. Кобін буде готувати команду до наступного сезону.
У тренерський штаб Василя Кобіна буде входити Микола Цимбал, який до цього часу очолював команду, Дмитро Кабачок, Владислав Микуляк та тренер воротарів Іван Остапов.
Кобін замінить тандем Цимбал – Севідов
- Василь Кобін вперше очолив Минай 2019 року. На чолі Минаю тренер провів 55 матчів. Він привів команду до перемоги в Першій лізі сезону 2019/2020 та вперше вивів клуб в 1/2 фіналу Кубка України.
- Після того, як Кобін покинув Минай, команду очолював Микола Цимбал. Консультантом Минаю став Олександр Севідов, якого дискваліфікували на 5 років у справі про договірні матчі.
- З Цимбалом та Севідовим Минай не зміг втриматися в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). Команда посіла останнє місце та понизилася у класі. Втім, існує ймовірність, що Минай таки гратиме в УПЛ.
- Це станеться, якщо донецький Олімпік не пройде атестацію на наступний сезон.