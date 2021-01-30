Активна гра Леня не допомогла Вашингтону перемогти колишню команду українця: відео

Вашингтон Візардс програв четвертий матч поспіль у рамках НБА. Команда українського баскетболіста Олексія Леня поступилася Атланті Хоукс.

Джерело: 24 канал

Поєдинок Вашингтон – Атланта відбувся у п'ятницю, 29 січня, у рамках регулярного чемпіонату НБА.

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Вашингтон – Атланта 100:116 (22:31, 28:30, 21:28, 29:27)

Уже в першій чверті колишня команда Леня почала нарощувати перевагу. За підсумками 12 хвилин Хоукс випереджали Вашингтон на 9 очок.

У другій чверті Візардс змогли скоротити відставання до трьох очок, однак гості знову пішли у відрив. Після половини поєдинку Атланта мала перевагу +11.

Під час перерви Вашингтон не зміг налаштуватися на гру. Як наслідок Атланта збільшила перевагу до понад 20 очок. В останній чверті гості спокійно втримали перевагу та довели гру до перемоги.

Українець Олексій Лень провів на паркеті 17 хвилин. За цей час Лень набрав 9 очок, зробив 9 підбирань та віддав одну результативну передачу.

Зазначимо, що Вашингтон програв усі чотири матчі після переходу Леня.

Вашингтон – Атланта відеоогляд