Вашингтон вдруге поспіль програв Мілуокі, Лень набрав 3 очки: відео

Вашингтон 16 березня вдома приймав Мілуокі у НБА. Баскетболіст Олексій Лень набрав мізерну кількість очок.

Баскетболісти Вашингтона вдруге поспіль вийшли на паркет проти Мілуокі. У першій зустрічі клуб Олексія Леня зазнав поразки, тому прагнув реабілітуватись в очах вболівальників.

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Вашингтон – Мілуокі 122:133 (23:32, 32:37, 34:36, 33:28)

Протягом всього поєдинку гості володіли перевагою та вже в останній чверті віддала гру господарям. У підсумку команда українського форварда знову зазнала поразки. Це вже третє поспіль фіаско у сезоні НБА.

У цій зустрічі свої хвилини на паркеті отримав Олексій Лень. Українець провів на майданчику 17 хвилин 49 секунд. За цей час він набрав 3 очки, зробив 2 передачі та таку ж кількість підбирань. Також у його пасиві 2 персональні фоли. Лень показав невиразну гру та став одним із найменш ефективних гравців у поєдинку.

Вашингтон зазнав 24-ї поразки в НБА при 14 перемогах. Зараз команда Леня посідає 12 місце.

Наступний матч Вашингтон зіграє 18 березня проти Сакраменто.

Вашингтон – Мілуокі відеоогляд