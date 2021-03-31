Вашингтон перервав переможну серію у НБА, Лень провів результативний матч: відео

Вашингтон у ніч з 30 на 31 березня провів матч проти Шарлот у НБА. Клуб Олексія Леня зазнав першої поразки після двох перемог.

Протягом всього матчу мінімальною перевагою володіли гості. Клубу українського баскетболіста не вистачило лише трішки, щоб продовжити свою переможну серію у НБА до трьох поєдинків.

Варте уваги Оклахома програла у НБА, Михайлюк вперше вийшов у старті та провів яскравий матч: відео

Вашингтон – Шарлотт 104:114 (29:32, 27:32, 25:25, 23:25)

Український центровий Олексій Лень провів на паркеті 20 хвилин 39 секунд. За цей час баскетболіст з України набрав 10 очок (5/6 двоочкових), зробив 5 підбирань та 2 фоли. 27-річний гравець Вашингтона став дев'ятим гравцем за результативністю у матчі у складі обох команда, а от у своєму клубі посів 5 місце. Показник ефективності Леня склав "+4".

Для Вашингтона ця поразка стала 29-ю у сезоні при 17 перемогах. Команда Леня перервала серію з перемог, яка складала вже 2 матчі. У попередніх зустрічах клуб обіграв Детройт та Індіану.

Після цього поєдинку Вашингтон йде на 12 позиції серед 15 клубів у Східній конференції НБА.

Наступний матч клуб Леня зіграє 2 квітня проти Детройта на виїзді.

Вашингтон – Шарлот відеоогляд