Вашингтон перервав переможну серію у НБА, Лень провів результативний матч: відео

Джерело:24 канал
Вашингтон у ніч з 30 на 31 березня провів матч проти Шарлот у НБА. Клуб Олексія Леня зазнав першої поразки після двох перемог.
Протягом всього матчу мінімальною перевагою володіли гості. Клубу українського баскетболіста не вистачило лише трішки, щоб продовжити свою переможну серію у НБА до трьох поєдинків.
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Український центровий Олексій Лень провів на паркеті 20 хвилин 39 секунд. За цей час баскетболіст з України набрав 10 очок (5/6 двоочкових), зробив 5 підбирань та 2 фоли. 27-річний гравець Вашингтона став дев'ятим гравцем за результативністю у матчі у складі обох команда, а от у своєму клубі посів 5 місце. Показник ефективності Леня склав "+4".
Для Вашингтона ця поразка стала 29-ю у сезоні при 17 перемогах. Команда Леня перервала серію з перемог, яка складала вже 2 матчі. У попередніх зустрічах клуб обіграв Детройт та Індіану.
Вашингтон – Шарлот відеоогляд