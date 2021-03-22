Вашингтон програв в НБА, Лень провів найрезультативніший матч у сезоні: відео

Джерело:24 канал
Вашингтон у ніч з 21 на 22 березня провів поєдинок проти Брукліна у НБА. Клуб Олексія Леня зазнав чергової поразки.
Вашингтон не зумів продовжити серію з перемог в НБА після вдалого матчу проти Юти. Протягом всього поєдинку команди показували рівну гру та брали по черзі чверті.
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Свій час на паркеті отримав і український баскетболіст Олексій Лень. Українець провів на майданчику 28 хвилин 49 секунд. За цей час форвард набрав 20 очків, зробив 9 підбирань та 1 передачу. Також запам'ятався 4 персональними фолами, 2 блок-шотами та 1 втратою м'яча.
Лень провів найрезультативніший поєдинок у сезоні. Така гра дозволила українському легіонеру стати четвертим найкращим баскетболістом у зустрічі за ефективністю та другим у футболці Вашингтона. Його коефіцієнт корисності склав "+25".
Бруклін – Вашингтон: відеоогляд гри Леня