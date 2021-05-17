Вашингтон Леня виграв останній матч регулярного чемпіонату НБА, перемога Оклахоми Михайлюка

Регулярний чемпіонат НБА завершився у неділю, 16 травня. На паркет вийшли всі 30 команд ліги. Свої матчі провели команди українців Олексія Леня та Святослава Михайлюка.

Вашингтон – Шарлот 115:110 (22:36, 30:20, 27:34, 36:20)

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Вашингтон Леня переміг Шарлот на власному паркеті. Українець Олексій Лень провів на майданчику 4 хвилини і зробив 1 підбирання.

Команда українця зустрінеться з Бостоном за право зіграти у раунді плей-офф.

Вашингтон – Шарлот відеоогляд

Оклахома – Кліпперс 117:112 (35:26, 27:34, 24:28, 31:24)

Оклахома Святослава Михайлюка обіграла на власному паркеті Кліпперс. Господарі протягом перших двох чвертей володіли перевагою, однак Кліпперс вийшли вперед у третій 12-хвилинці.

Та в останній чверті Оклахома повернула собі лідерство та довела гру до перемоги. Українець Михайлюк пропустив матч.

Зауважимо, що Оклахома ще раніше втратила шанси зіграти у раунді плей-офф.

Оклахома – Кліпперс відеоогляд