Українець Лень приніс Вашингтону перемогу над Лейкерс у матчі НБА: відео

Вашингтон українського баскетболіста Олексія Леня переграв найкращу команду НБА минулого сезону. У ніч з 28 на 29 квітня Візардс відсвяткували домашню звитягу у регулярному чемпіонаті проти Лейкерс.

Вашингтон – Лейкерс 116:107 (31:35, 30:20, 29:22, 26:30)

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Перші дві чверті команди провели рівно. Баскетболісти Лейкерс утримували невелику перевагу, однак на велику перерву лідерами пішли Візардс +6.

У третій чверті Вашингтон почав нарощувати перевагу і перед вирішальною 12-хвилинкою перевага господарів складала +13. В останній чверті Лейкерс декілька разів зуміли скоротити відрив до +9, але Вашингтон не відпустив перемогу!

Здобути перемогу Вашингтону допоміг українець Лень, який вийшов у стартовій п'ятірці. Він провів на паркеті 24 хвилини та 37 секунд і став третім за результативністю гравцем своєї команди.

Українець набрав 18 очок, зробив 9 підбирань, 1 результативну передачу і 2 блок-шоти. У його пасиві 2 фоли.

Вашингтон – Лейкерс відеоогляд