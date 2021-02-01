Вашингтон Леня завдяки шаленому камбеку вирвав перемогу в НБА

У ніч з 31 січня на 1 лютого Вашингтон Олексія Леня зіграв проти Брукліна. Клуб українця завдяки неймовірному камбеку вирвав перемогу.
Джерело: 24 канал
У черговому турі регулярного чемпіонату НБА Вашингтон обіграв Бруклін – 149:146. Команди показували на майданчику доволі однаковий рівень баскетболу – 28:38, 37:33, 36:37, 48:38.
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Саме завдяки останній чверті клуб українця Олексія Леня вирвав важливу перемогу. Божевільний камбек вдався Вашингтону. За 12,3 секунди до кінця вирішальною чверті клуб Леня поступався 5 очками.
Тоді за справу взялись Бредлі Біл і Расселл Вестбрук, вони з інтервалом у 4 секунди своїми кидками вивели команду вперед.
Лень провів на майданчику 4 хвилини та 19 секунд. За цей час український баскетболіст набрав лише 2 очки, також Олексій відзначився 1-ю втратою та 1-м фолом.
Вашингтон – Бруклін відеоогляд