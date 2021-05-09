Лень допоміг перемогти Вашингтону, Михайлюк став найрезультативнішим в Оклахомі: відео

У ніч на 9 травня Вашингтон Олексія Леня обіграв Індіану, а Оклахома зі Святославом Михайлюком поступилась Голден Стейт у регулярному чемпіонаті НБА. Українські баскетболісти провели хороші матчі.

Індіана – Вашингтон 132:133 OВ (32:33, 30:30, 39:29, 23:32, 8:9)

Команди показували рівну гру на майданчику та змогли визначити переможця зустрічі лише в овертаймі. У додатковій чверті сильнішими виявились гості. Вашингтон лише з різницею в одне очко здобув перемогу.

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Свій час на паркеті у складі гостей отримав центровий Олексій Лень. Українець зіграв 19 хвилин 54 секунди. За цей час баскетболіст набрав 8 очок, 10 підбирань та одну передачу. Також запам'ятався 3 блок-шотами, 2 втратами м'ята та 4 персональними фолами.

Олексій став 5-м за результативність у футболці Вашингтона. Клуб українця здобув 32-гу перемогу при 36 поразках у сезоні. Завдяки успіху команда підійнялась на 9 місце у таблиці Східної конференції, випередивши Індіану.

Індіана – Вашингтон відеоогляд

Голден Стейт – Оклахома 136:97 (37:25, 36:23, 33:19, 30:30)

Також свій матч за Оклахому зіграв Святослав Михайлюк. Господарі поєдинку повністю переважали суперника. Лише в останній чверті баскетболісти Голден Стейт розслабились.

Свій час у футболці Оклахоми отримав український атакувальний захисник. Михайлюк провів на майданчику 25 хвилин 13 секунд та віддячив наставнику за довіру. Українець став найрезультативнішим гравцем команди. Баскетболіст набрав 17 очок, зробив 4 підбирання, 2 передачі, 3 перехоплення та таку ж кількість втрат м'яча.

Оклахома зазнала 6-ї поразки поспіль у сезоні. Зараз у доробку клубу 21 звитяга при 47 поразках та лише 13 позиція серед 15 команд Західної конференції.

Наступний матч Вашингтон Леня зіграє 11 травня на виїзді проти Атланти. Оклахома Михайлюка 10 травня теж проведе виїзний поєдинок проти Сакраменто.

Голден Стейт – Оклахома відеоогляд матчу