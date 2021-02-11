Вашингтон з Ленем зазнав чергової поразки в НБА

Вашингтон 11 лютого зіграв поєдинок регулярного чемпіонату НБА. Цього разу Торонто завдав домашньої поразки команді Олексія Леня.

Хоча Вашингтон грав на власному паркеті, але гості значно переважали у зустрічі. У підсумку – 115:137. Баскетболісти Торонто віддали супернику перемогу лише у третій чверті – 28:40, 33:34, 32:29, 22:34.

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Чергова поразка клубу Леня

Не допоміг господарям уникнути чергової поразки в НБА й українець Олексій Лень. Баскетболіст провів на майданчику 21 хвилину 10 секунд, за цей час український легіонер набрав 11 очків, зробив 5 підбирань та 1 передачу.

Також Олексій запам'ятався у матчі одним перехопленням та такою ж кількістю блок-шотів та фолів, а також двічі втрачав м'яч. Лень став п'ятим за результативністю у футболці Вашингтона у цій зустрічі.

Ця поразка стала для його команди вже 16-ю у сезоні при 6 перемогах. Такий невдалий показник дозволяє Вашингтону посідати лише 14 сходинку серед 15 клубів у таблиці Східної конференції. Їх суперник Торонто – 5-й.

Наступний поєдинок Лень зіграє проти Нью-Йорка вже 13 лютого.

Вашингтон – Торонто відеоогляд